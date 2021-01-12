بعد إعلان تحديثات "واتساب".. خبير معلومات: البقاء لله في الخصوصية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد خبير أمن معلومات مصري أنه لا يوجد خصوصية طالما هناك اتصال بالإنترنت، معلقاً على تحديثات الخصوصية الأخيرة التي أعلن عنها تطبيق "واتساب" بقوله: "البقاء لله في الخصوصية".

وقال الخبير وليد حجاج، أمس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار"، إن تطبيق "واتساب" جعل الأمر أكثر فجاجة، إذ أعلن عن انتهاكه الخصوصية في كل الدول، عدا الاتحاد الأوروبي وأمريكا؛ لأن لديهم قانوناً خاصاً لحماية البيانات يمكن أن يتسبب في توقيع عقوبات أو غرامات على الشركة الخاصة بالتطبيق.

وأضاف أن تجنب "واتساب" لا يحمي الخصوصية تماماً؛ لأن التطبيقات الأخرى تطلع على جزء من البيانات، ولكننا نتعامل مع الأقل ضرراً، وهو "تليغرام" و"سيغنل" في الوقت الحالي، إذ ربما يتم تغيير سياسة الخصوصية فيما بعد.