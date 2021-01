Rollable.. هاتف ذكي من "إل جي" بشاشة قابلة للطي والسحب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "إل جي" للإلكترونيات أمس الاثنين عن أحدث ابتكاراتها في مؤتمرها الصحفي في أكبر معرض تقني في العالم، وقدمت هاتفها الذكي الجديد القابل للسحب، وإنسان افتراضي، حيث تسعى شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تقديم حلول لتحسين حياة الناس في العصر الجديد لما بعد الوباء.

وتحت شعار «Life is ON -- Make yourself @ Home»، كشفت "إل جي" عن منتجاتها وخدماتها المستقبلية في مؤتمرها الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) للعام 2021، والذي تمت إقامته عبر الإنترنت بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "برايان كوون": "في حين أن منهجنا في الحياة قد يكون مختلفًا الآن، فإننا نواصل المثابرة"، وأضاف: "لن نتوقف أبدًا في "إل جي" عن الابتكار لنوفر لكم المزيد من الراحة والترفيه والمزيد من طرق الأمان والسلامة، حتى تتمكنوا من عيش حياتكم على أكمل وجه، مهما كانت التغييرات".

وكشفت الشركة لأول مرة عن هاتفها المزود بشاشة "OLED" القابلة للسحب، ويعرف الجهاز باسم "LG Rollable"، ويتميز بشاشته التي يمكن تغيير حجمها مع وجود شاشة عرض جانبية قابلة للسحب والتمديد، وفق "يونهاب".

وقالت "إل جي" إن الهاتف الذكي المزود بالشاشة القابلة للطي والسحب سيكون منتجها الثاني في إطار مشروع "Explorer Project"، وهي فئة الهواتف الذكية الجديدة للشركة التي أعلنت عنها العام الماضي، والتي تهدف إلى تقديم أجهزة ذات شكل مختلف وخبرة مستخدم مطورة.

وفي سبتمبر، أطلقت "إل جي" هاتف "Wing"، المزود بشاشتين قابلتين للتدوير، في إطار نفس المشروع.

وفي هذا الحدث أيضًا ، قدمت "إل جي" الإنسان الافتراضي "كيم ريه-آه"، وهو إنسان افتراضي تم تصميمه كموسيقي، وقد أنشأته الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

كما قدمت "كيم ريه-آه" الروبوت "CLOi" الجديد الذي يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف المناطق التي يكثر لمسها والمرور فيها، مثل غرف الفنادق والمطاعم.

كما كشفت الشركة النقاب عن خدماتها المتعلقة بمنصة "إنترنت الأشياء" التي تمت ترقيتها "LG ThinQ"، من خلال صفقات الشراكة، حيث أعلنت الشركة عن تعاونها مع شركات الأغذية العالمية، ومن بينها "نستله" و"كرافت-هاينز"، حتى يتمكن المستخدمون من شراء الأطعمة من خلال تطبيق "LG ThinQ".

وقدمت أيضًا ميزة "المسح الضوئي للطهي"، والتي توفر وصفات طهي مثالية عندما يقوم المستخدمون بمسح الرمز الشريطي للمنتج الغذائي.

وفي المعرض "CES 2021"، ستدير شركة "إل جي" أربعة مواقع للعرض عبر الإنترنت، وهي: "Life is ON TV"، و"Virtual Experience"، و"LG SIGNATURE in Vegas"، و"Life's Good Studio"، لعرض منتجاتها وخدماتها.