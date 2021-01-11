مواصفات خارقة لهواتف V40 الجديدة من هونر

المصدر: وكالات

كشفت شركة هونر الصينية المواصفات الكاملة وأول صور لتصميم هواتف Honor V40 والتي ستعلنها الشركة رسميا، في 18 يناير المقبل، حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هي: Honor V40 و Honor V40 Pro و +Honor V40 Pro.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Honor V40 ستأتي بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 90 و120 هرتزا في الثانية لهواتف ال Pro، وبجودة عرض +FullHD، قوي مع ثقب في أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro، بالإضافة إلى فلاش LED.

وستأتي هواتف Honor V40 بقوة شحن خارقة تبلغ 66 واطا للشحن السلكي و66 واطا للشحن اللاسلكي مع بطارية من الممكن أن تبلغ سعة أكبر من 4000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ شحن USB-C.

ووفقا للموقع فإن هواتف هونر ستعمل بمعالجين مختلفين من نوع +Dimensity 1000 من شركة ميديا تيك Mediatek، والمعالج الآخر من نوع Kirin 9000، وبطاقة SIM وميكروفون ومكبر صوت.

وتشبه كاميرات هواتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التي أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية في أنها ستأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4.