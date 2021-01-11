تعرف إلى أرخص هواتف الجيل الخامس الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مصادر يوم الجمعة الماضي أن الهاتف الذكي الجديد القادم من شركة سامسونغ للإلكترونيات، وهو هاتف "غالاكسي S21"، قد يكون أرخص هاتف ذكي للجيل الخامس على الإطلاق، حيث تسعى الشركة إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية مقابل الشركات المنافسة.

ووفقًا للمصادر، فيمكن للشركة إطلاق الهاتف بسعر يقل عن مليون وون (916 دولارًا أمريكيًّا) في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يتم طرح سلسلة "غالاكسي S21" للبيع في كوريا الجنوبية في 29 يناير، بعد ظهورها أولًا في حدث "Galaxy Unpacked" يوم الخميس، وفق يونهاب.

وإذا كان السعر المتوقع والبالغ 999 ألف وون صحيحًا، فسيكون "غالاكسي S21" أرخص هواتف سامسونغ الذكية، وأول هاتف رئيسي للجيل الخامس يباع بأقل من مليون وون.

وقال مراقبو السوق إن سامسونغ قد تخفض سعر الهاتف الجديد حتى تتمكن من الدفاع عن وضعها كأفضل بائع للهواتف الذكية في العالم ضد شركة أبل، التي تحقق مبيعات سريعة لأول هواتفها الذكية للجيل الخامس "آيفون 12"، منذ طرحه في أكتوبر الماضي.

وقد احتلت سامسونغ حصة سوقية بلغت 19.5% في العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تنخفض فيها حصتها إلى أقل من 20%.

واحتلت شركة أبل المركز الثاني بحصة بلغت 15.5%، وتراجعت شركة هواوي الصينية إلى المركز الثالث بحصة بلغت 14.4%.

وتوقعت شركة "ستراتيجي آنالاتيكس" لتحليل الأسواق أن تنخفض حصة سامسونغ في العام 2021 إلى 18.8%، بينما سترتفع حصة أبل إلى 16.4%.