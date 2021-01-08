ماذا تعرف عن تحديث واتساب الجديد ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى «واتساب» أخيراً تحديثاً تجريبياً على سياسة الخصوصية في التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة بعض بياناتهم مع فيسبوك.

فعندما تفتح تطبيق واتساب للتواصل الفوري، تجد عبارة قصيرة في الأسفل هي: من فيسبوك.

وهذه العبارة موجودة في واجهة التطبيق منذ سنوات، بعدما استحوذت عليه شركة "فيسبوك" لكن هذه الجملة ستكون في غاية الأهمية بعد أسابيع قليلة.

قبول السياسة الجديدة

وسيتم في البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي يتدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير المقبل.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام "واتساب"، وإلا لن تتمكن من استعماله.

معلومات مطلوبة

ومن المعلومات التي ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.

وتعد هذه الخطوة انقلابا في موقف فيسبوك، الذي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار عام 2014.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن الصفحة التي تظهر لمستخدمي واتسآب حالياً هي عبارة عن تحديث للشروط الخاصة لسياسة الخصوصية التي تنظم عمل التطبيق ويتوجب الموافقة عليها لمن يرغب في الاستمرار باستخدام التطبيق.

وأوضحت واتسآب أنه في حال لم يجر الرد بالموافقة لن يستطيع المستخدم بعد يوم 8 فبراير المقبل، استخدام التطبيق.

وتسعى التطبيقات الإلكترونية على مستوى العالم لتطوير خدماتها، وفي هذا الإطار فرض واتسآب أمراً جديداً على مستخدميه.

وبدأ واتسآب طلب موافقة مستخدميه على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي جرى تحديثها لهذا العام.

وتظهر رسالة هذه الأيام من واتسآب بمجرد فتح التطبيق عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية.

وتنص الصورة التي تظهر للمستخدم عند فتحه التطبيق بـ: "تطبيق واتسآب يقوم بتحديث شروطه وسياسة خصوصيته".

وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيداً من المعلومات بشأن خدمة واتسآب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم.

كما تنص الرسالة أيضا على كيفية المشاركة مع فيسبوك لتقديم عملية التكامل عبر منتجات شركة فيسبوك.

وتنتهي الرسالة بأنه بالضغط على الموافقة ذلك يعني أن المستخدم تقبل الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021.

وبعد ذلك التاريخ، ستحتاج للموافقة حتى تستطيع استخدام تطبيق واتساب.

كما يمكن زيارة help center إذا كان الشخص يفضل حذف حسابه أو للتعرف على معلومات أكثر.

وجدير بالذكر أنه سبق وكشفت صفحة دعم واتساب، عن أن هناك أنظمة لإصدارات معينة لن يتمكنوا من تشغيل واتساب أو الاستمتاع بكل مميزاته مع التحديث الجديد وهم « Android 4.0.3» و«iOS 9»، وسيفقد أصحابها الخدمة ولا يوجد حل سوى تغيير الهاتف والاستغناء عن القديم.

والهواتف التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب هي كل إصدارات آيفون حتى «iPhone 4»، وهو ما يعني أن هواتف «iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S» في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى «iOS 9».

كما لن يعمل واتساب على كل من « HTC Desire»، و« LG Optimus Black»، و «Motorola Droid Razr »، و «Samsung Galaxy S2».