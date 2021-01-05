«غوغل» توظف التكنولوجيا لتتبع أول رحلة حول العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد مرور 5 قرون على عبور البعثة الاستكشافية بقيادة البرتغالي فرديناند ماجلان والإسباني خوان سباستيان إلكانو، مع قوات من 241 رجلاً، ما بات يعرف بمضيق ماجلان في عام 1520، وهو ما فتح أمام الأوروبيين مساحات شاسعة من المحيط الهادي، تسخر شركة «غوغل» أخيراً ترسانتها التكنولوجية للقيام بتلك الرحلة افتراضياً.

ووفقاً لموقع صحيفة «إل باييس» الإسبانية، أطلق تطبيق غوغل «أرتس أند كالتشر»، بالتعاون مع وزارة الثقافة الإسبانية، منصة رقمية أخيراً، تدرس تفاصيل الرحلة التي دامت ثلاث سنوات، من 1519 إلى 1522، باستخدام ألوف الصور و73 ميزة رقمية ودعم 12 مؤسسات ثقافية.

وقدم الرسام، أرتورو ريدندو، خريطتين تفاعليتين تتيح للمستخدمين استكشاف نقطتي المغادرة، في أشبيلية وسانلوكار دي باراميدا في عام 1519.

وكان الهدف من البعثة، كما هو معروف، البحث عن طريق آخر غير طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى جزر التوابل في إندونيسيا. وقد ضمت خمس سفن مع 245 طاقماً من كافة الدول الأوروبية، لكن سفينة واحدة عادت إلى أشبيلية في عام 1522.