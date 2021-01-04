سامسونغ تعلن عن موعد إطلاق هاتفها "جالاكسي إس 21"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت سامسونغ للإلكترونيات اليوم الاثنين أنها ستكشف النقاب عن هاتفها الذكي الجديد الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة مواجهة منافسيها بما يشمل أبل الأمريكية والشركات الصينية.

وسيتم الكشف عن هاتف سامسونغ جالاكسي إس 21 في حدث تقديم الهاتف "Galaxy Unpacked" عبر الإنترنت في العاشرة صباحا من يوم 14 يناير (بالتوقيت الشرقي)، تحت مفهوم "مرحبا بكم في بطولة كل يوم"، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.

"خلال العام الماضي، استحوذت تكنولوجيا الهاتف على موقع خاص ومركزي في الحياة اليومية لمن يعملون عن بعد ويقضون المزيد من الوقت في البيوت"، وفقا لما نصت عليه دعوة سامسونغ لهذا الحدث.

وتعقد سامسونغ، أكبر بائع للهواتف الذكية على مستوى العالم، هذا النوع من الفعاليات في فبراير من كل عام للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة للنصف الأول من العام، بيد أن الشركة قررت تقديم أجهزتها الجديدة في وقت مبكر هذه المرة للتعامل بشكل أفضل مع تحديات السوق.

ولم تحدد سامسونغ بعد أية مواصفات لعائلة هاتفها الجديد، بيد أن بعض مصادر الصناعة تقول إن الهاتف سيأتي بثلاث فئات وهي إس 21 بشاشة مقاس 6.2 بوصة، وإس 21 بلاس بشاشة 6.7 بوصة وإس21 ألترا بشاشة 6.8 بوصة.

ويقال إن هاتف "إس21 ألترا" الأكثر تطورا سيدعم خاصية قلم أس "S-Pen"، التي تستخدم في هواتف سامسونغ من فئة النوت.

وقد أظهر الفيديو التشويقي للفعالية المقبلة إن سلسلة جالاكسي إس 21 ستتمتع بتصميم محسّن لوحدة الكاميرا الخلفية وتأتي مع خيار اللون البنفسجي.

وقالت المصادر إن سامسونغ قد تطلق أجهزة جالاكسي إس 21 في السوق بدءا من 29 يناير.

وتستحوذ سامسونغ على نسبة 19.5% من صادرات الهواتف الذكية العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها حصتها السوقية إلى أقل من 20% منذ العام 2011، وفقا لبيانات من الشركة الباحثة لأوضاع السوق "Strategy Analytics".

واستحوذت أبل على المركز الثاني بنسبة 15.5% مدفوعة بسلسلة أيفون 12، وجاءت هواوي الصينية في المركز الثالث بنسبة 14.4%.

وتوقعت باحثة السوق أن تنخفض حصة سامسونغ السوقية لعام 2021 إلى 18.8%، وارتفاع حصة أبل إلى 16.4%.