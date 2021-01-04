شاشة أوليد قابلة للانحناء وذاتية الصوت لمحبي الألعاب من "إل جي"

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة إل جي ديسبلاي الكورية الجنوبية لصناعة شاشات العرض أمس الأحد إنها ستكشف النقاب عن شاشة أوليد (OLED) قابلة للانحناء وذاتية الصوت بمقياس 48 بوصة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي للعام 2021 المقرر افتتاحه في يوم 11 يناير.

وذكرت الشركة أن هذه الشاشة تتميز بالقدرة على الانثناء وإعادة فردها بحرية بمعدل انحناء يبلغ 1000 R كحد أقصى (درجة انحناء يبلغ نصف قطرها 1000 مم).

ويمكن رؤية الشاشة بشكل مسطح عند مشاهدة التلفزيون، وأيضا استخدامها في وضع الانحناء للاستمتاع بإدراك بصري أفضل عند ممارسة الألعاب، وفق "يونهاب".

وتتبنى الشاشة تكنولوجيا "سينماتيك سأوند أوليد(Cinematic Sound OLED)"، حيث يخرج الصوت عالي الجودة من الشاشة نفسها، بفضل "المثير" الذي يعمل على إصدار الصوت عن طريق تحفيز الاهتزاز ويثبت بالجزء الخلفي من الشاشة.

وتتميز هذه الشاشة بتصميم أكثر تميزا مع انخفاض سُمك المثير في هذا النموذج من 9 مليمترات إلى 0.6 مليمتر.

وذكرت الشركة أن تكنولوجيا كريستال صاوندأوليد ستوفر لمحبي اللعب الإلكترونية أفضل بيئة لللعب.