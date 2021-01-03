هاتف فيفو V20 يبرز خصائص الهواتف العصرية مع كاميرا سيلفي بدقة 44 ميجابكسل

المصدر: دبي - البيان

تشهد سوق الهواتف الذكية حول العالم تنافساً غير مسبوق مع دخول شبكة الجيل الخامس والسعي لتلبية متطلبات العملاء، ما يدفع شركات الهواتف الذكية لتقديم منتجات أكثر تميزاً، وتوفير أفضل المواصفات.

وقد طرحت شركة فيفو الصينية، أخيراً، هاتف V20 بقدرات تصوير مبتكرة لكاميرا السيلفي، وتكنولوجيا متطورة للكاميرات الخلفية، وبعض المزايا التي نلخصها في النقاط التالية.

1. كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي على العين: أبرز ما يميز هاتف V20 من فيفو هو الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 44 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي على العين Eye Autofocus التي تفتح عالماً جديداً أمام قدرات تصوير السيلفي. تستخدم هذه الميزة خوارزميات متقدمة لتعقب أجسام السيلفي المتحركة مع زيادة الحدة والجودة في الصور والفيديوهات، إضافة إلى دعم إضافي من خلال ميزة Steadiface Stable Selfie Video التي تعمل على تثبيت الجسم أثناء تصوير الفيديوهات عبر خوارزمية تركز على الوجه وتقوم بقطع الحواف بطريقة مستهدفة.

2. كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل: تواصل فيفو مسيرة الابتكار عبر إطلاق منتجات يستمتع بها المستهلكون في مختلف السيناريوهات. تضم الكاميرا الخلفية في هاتف V20 كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا متعددة المهام بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مونو بدقة 2 ميجابكسل. وتستعرض الكاميرا الرئيسية تفاصيل نابضة بالحياة تحافظ على وضوحها حتى بعد التقريب الكبير، في حين تدعم الكاميرات الخلفية الأخرى التصوير بالزاوية فائقة الاتساع، وسيناريوهات تصوير السوبر ماكرو، والبوكيه، وتأثيرات أفلام الأبيض والأسود.

3. ميزة Dual-View Video:يضم هاتف V20 ميزة Dual-View Video التي تجمع الفيديوهات المصورة بالكاميرتين الأمامية والخلفية. ويتم تطبيق نمط dual-view/picture-in-picture video mode عندما يريد المستخدم تسجيل الفيديوهات بالكاميرتين الخلفية والأمامية في الوقت نفسه، الأمر الذي يتيح إمكانية تسجيل محتوى متكامل يعزز المدونات المصورة والتفاعلات الشخصية.

4. نمط التصوير الليلي الفائق Super Night Mode: لمساعدة المستخدم على التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة على مدار الساعة، يعمل نمط التصوير الليلي الفائق Super Night Mode على الجمع بين البرمجيات والعتاد لزيادة السطوع في الصور الليلية، الأمر الذي يوفر أنماط بورتريه ليلية واضحة مع تباين واضح بين المناطق الساطعة والداكنة. وتعمل خوارزمية إلغاء التشويش باستخدام الذكاء الاصطناعي على تقليل الإطارات والتشويش، في حين تقوم خوارزمية Sky Divider بخفض سطوع السماء وتعزيز جودة الصور.

5. معالج Qualcomm® Snapdragon™ 720G: يحتوي هاتف V20 على معالج كوالكوم Qualcomm® Snapdragon™ 720G الذي يوفر أداءً سلساً في التطبيقات والألعاب. كما تتيح بطارية TYP بسعة 4000 ميلي أمبير مع تكنولوجيا الشحن السريع 33W FlashCharge من فيفو، متانة قوية وسرعة في الشحن، الأمر الذي يوفر تجربة مريحة لاستخدام الهواتف المتحركة.

6. نمط الألعاب الفائق Ultra Game Mode : لعشاق الألعاب الإلكترونية، يضمن العتاد الحديث في هاتف V20 ونمط الألعاب الفائق Ultra Game Mode أداء سريعاً وسلساً خلال اللعب. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بكافة الألعاب أو منافسة أصدقائهم في ساحات اللعب الافتراضية بكل سهولة. ويضم هذا النمط إعدادات محسنة تقلل من الانقطاعات وتعزز تجربة اللعب.