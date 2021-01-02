سيارة كهربائية بدون شحن

أفادت شركة ناشئة تعمل في مجال السيارات، أنها صنعت سيارة لا تحتاج إلى شحن من الناحية النظرية، بفضل وجود مجموعة من الألواح الشمسية كحل لمسألة شحن البطارية.

بافتراض أن الألواح الشمسية تعمل بشكل جيد، قال موقع «فيوتشريزم» إن الشركة يمكنها أن تقدم حلاً لقضية نطاق بطارية السيارة الكهربائية، وهي إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون التحول واسع النطاق إلى السيارات الكهربائية.

يذكر أن شركة «أبترا موتورز» لم تتحدث عن صنع جهاز دائم الحركة، أو زعمت أن بطارية سيارتها ذات العجلات الثلاث لا يمكن أن تنفد من الطاقة، بل ما قالته في بيان صحفي، هو أن مركبتها تتمتع بمدى استثنائي يبلغ ألف ميل لكل شحنة، مع الأخذ في الاعتبار الألواح الشمسية التي تضيف 45 ميلاً في الأيام المشمسة. وبناء على افتراض أن سائقاً نموذجياً يسافر أقل من ذلك، يمكن أن تدوم السيارة علمياً لفترة طويلة دون الحاجة إلى التوقف عند محطة الشحن، وفقاً لموقع «فيوتشريزم».