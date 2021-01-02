ميناء فضائي من وحي الخيال

صمم معماريون يابانيون تحت شعار «هيئة ميناء الفضاء اليابانية» مفهوماً مثيراً لميناء فضائي مستقبلي من أربعة طوابق من المفترض أن يطفو قبالة شاطئ خليج طوكيو، في مفهوم يدعى «سبايس بورت جابان».

إذ يردد صدى تصميم تقليدي وفقاً لموقع «فيوتشريزم»، باستثناء أن طائرات فضائية وليس طائرات تجارية سترسو عند بواباته المختلفة، حيث توجد ممرات للإنزال والتوصيل عبر الطرق التي تربط الميناء الفضائي بالبر الرئيسي،

وتحوم طبقة من الألواح الشمسية فوق الهيكل ما يسمح بتشييد حدائق وساحات في الهواء الطلق و«حتى أراضٍ زراعية»، مع توفير مساحة عامة مغطاة ووسائل أخرى للتنقل الشخصي، وفقاً للشركة المعمارية، «نويز ارشيتكتس». وسوف يخترق برجان طبقة الألواح الشمسية، كل منهما مخصص للمغادرين والقادمين. وبسبب الارتفاعات، سيتمكن الركاب من مشاهدة مغادرة الطائرات الفضائية التي ستقل الركاب في تجربة مكوك فضائي لمدة ساعتين إلى المدار.

سيتوفر في الميناء مواقع للأبحاث الفضائية والأعمال، كما مرافق للترفيه مثل فندق ومتحف للفنون وصالة ألعاب رياضية وحوض أسماك وحتى سينما.

وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة التصميم.