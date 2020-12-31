ثلاجة ذكية .. تتحكم فيها بالصوت

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "إل جي" للإلكترونيات، عن ثلاجة ذكية جديدة، يتم التحكم فيها بالصوت، حيث تفتح وتغلق عند الطلب، حتى لا يضطر المستخدم إلى لمس المقبض، والمخاطرة بنشر الفيروسات والجراثيم، فضلا عن دمجها لتقنية مبتكرة للتعقيم.

وترى الشركة الكورية الجنوبية أن هذه الميزة "الصحية" في ثلاجتها "إنستا فيو"، ستحظى بإعجاب المستهلكين وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما يرافقه من مخاوف صحية تتعلق بالتعقيم، وفقا لسكاي نيوز.

وتتميز الثلاجة بأنها تأتي بواجهة زجاجية، تتيح رؤية ما بداخلها دون فتح الباب، مما يحافظ على الهواء البارد في الداخل.

وتتيح تقنية الصوت التفاعلية من "إل جي" والمدمجة في المنتج، إمكانية طلب جدول أعمال اليوم من الثلاجة، أو التحقق من حالة مبردات الثلج والماء.

كذلك تدعم الثلاجة تقنية التعقيم الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية، التي تتيح تعقيم صنبور موزع المياه بالثلاجة، مما يقضي على 99.9 في المئة من الجراثيم، وفق الشركة.

وإلى جانب ذلك، فإن الثلاجة متوافقة مع مساعد "أليكسا" من "أمازون"، الذي يمكن المستخدم من التحقق من حالة الطقس وتشغيل الموسيقى، وغيرها من المهام حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستعرض "إل جي" ثلاجتها الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2021، الذي يقام في لاس فيغاس هذا العام في الفترة من 11 إلى 14 يناير.

جدير بالذكر أن الإلكترونيات التي يتم التحكم بها عن طريق الأوامر الصوتية قد لاقت رواجا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، حيث توقعت شركة "أي بي آي" للأبحاث، أن تنمو مبيعات هذه الفئة من المنتجات بنسبة 30 في المئة وذلك بسبب المخاوف المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد.