إطلاق تطبيق «المجتمع» الخدمي الخيري في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلق محمود الشريف رائد أعمال عربي مقيم في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة من الشباب الخبراء والمتخصصين تطبيق «المجتمع» أو «COMMUNITY APP»، «تطبيق خدماتي نموذجي»، تحت شعار «كل خدمة تحدث فرقاً»، وذلك بهدف تقديم خدمات واستشارات مجانية لمختلف فئات المجتمع الإماراتي، بما يسهم في تلبية شؤونهم الحياتية اليومية بكبسة زر، وبمنتهى الدقة والأمان.

وقال محمود الشريف رائد الأعمال في تصريح: «يوفر التطبيق خدمات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، بينها توصيل كبار السن إلى العيادات الطبية أو غيرها من الأماكن، تأمين مستلزماتهم الطارئة، توصيل البقالة والوجبات للجيران المسنين، خدمات خاصة بالأطفال، خدمات صيانة السيارات كتغيير إطارات أو شحن بطارية، بالإضافة إلى خدمات استشارية، حيث يتواصل معي الكثير من المتطوعين، عارضين خدماتهم المجانية لناحية تقديم نصائح في مجال المحاسبة والضرائب، أو استشارات قانونية واستشارات في إدارة الأعمال، ما يسمح باستفادة الآخرين من خبراتهم وهم في منازلهم».

ولغاية تاريخه، تمكن التطبيق من مساعدة نحو 3154 شخصاً و32 مؤسسة، من خلال 52 خدمة مجانية و469 متطوعاً، وهو يسمح بتقديم الخدمات للمحيط والمجتمع، بدءاً من مسافة كيلومتر واحد ولغاية 15 كلم. كما يمكن لمقدم الخدمة، حال انشغاله، الانتقال إلى وضعية (offline)، ومن ثم معاودة الظهور في عملية البحث لتوفير المساعدة المطلوبة.

وقال الشريف: «أتت الفكرة من لبنان بطريقة غير مباشرة، بعد أن أرسلت لي شقيقتي خلال فترة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، منشوراً يعرض أرقام هواتف عدد من الشباب الراغبين بخدمة المسنين عبر تأمين حاجاتهم. وانطلاقاً من كوني مبرمجاً تقنياً، رغبتُ بتطوير المبادرة وتحويلها إلى منصة عملية دائمة ومحدثة، تؤمن استدامة الخدمات وتضمن جودتها، كما سلامة مستخدمي التطبيق».

وأضاف «حاولت تأطير العمل الخيري ضمن تطبيق، يتيح للراغبين بالتطوع استحداث صفحة شخصية يدونون فيها رقم هاتفهم، بريدهم الإلكتروني، نوع الخدمة أو الخدمات التي سيقدمونها، عنوان سكنهم والأهم الموقع الجغرافي لمجال خدماتهم»، مشدداً على أن «القائمين على التطبيق، وحرصاً منهم على السلامة العامة والفردية ومنعاً لسوء استخدام التطبيق، يتواصلون بشكل مباشر مع كل متطوع، للتأكد من صحة معلوماته وسيرته الذاتية قبل إدراج اسمه في التطبيق».

وكشف الشريف أن «تحميل التطبيق مجاني، سواء عبر هواتف أندرويد أو أبل، خدماته مجانية، وهو تطبيق خال من الإعلانات، مخصص فقط لفعل الخير. كما أن تحميله لا يتجاوز دقائق معدودة. بعد التسجيل كزائر واختيار الخدمة، يقوم التطبيق بالتعرف على موقع المستخدم، ويعرض عليه كل أسماء المتطوعين في محيطه، ليختار هو الشخص الذي يريده، ويتواصل معه عن طريق الاتصال أو الواتس آب».