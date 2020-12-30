هذه ليست صوراً منشأة بالحاسوب.. بل روبوتات تتقن الرقص "فيديو"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شاركت شركة «بوسطن ديناميكس» التكنولوجية، مقطع فيديو جديد على «يوتيوب» لمجموعة روبوتات من إنتاجها، وهي ترقص على أنغام أغنية قديمة من ستينات القرن الماضي.

ويعرف أن الشركة تشارك أحياناً مقاطع فيديو تظهر روبوتات تتسلق الدرج أو تقفز محملة بأشياء ثقيلة الوزن، لكن هذا المقطع الأخير من الفيديو الذي يستمر لدقيقتين و53 ثانية يظهر إتقان تلك الروبوتات للرقص، وقد تم عرضه ضمن احتفالات الشركة بالعام الجديد، حيث كتبت الشركة على يوتيوب: «طاقمنا بأكمله اجتمع للاحتفال في بدء ما نأمل أن يكون عاماً أكثر سعادة، نتمنى لكم عاماً سعيداً منا جميعاً»

وفي مقطع الفيديو، يمكن مشاهدة الروبوتات: أطلس على شكل إنسان، وسبوت على شكل كلب، وهاندل اليد المتحركة على عجلتين، وهي تدور وتهز وترفع أطرافها برشاقة مذهلة على أنغام أغنية «هل تحبيني؟» من عام 1962.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شُوهد مقطع الفيديو مئات ألوف المرات لتاريخه، وأثار إعجاب كثيرين ممن علقوا على رشاقة تلك الروبوتات، حتى إن بعضهم قال إنها ترقص أفضل من معظم البشر.

بدوره، شارك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«سبايس اكس»، ألون ماسك دهشته بعد مشاهدة مقطع الفيديو على تويتر قائلاً: «تلك ليست صوراً منشأة بالحاسوب».