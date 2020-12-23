2020 أفضل سنوات "سناب شات" رغم الجائحة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

2020 كان العام الأفضل لتطبيق "سناب شات" بلا منازع بعد إضافة 31 مليون مستخدم ناشط يومياً وارتفاع قيمته في أسواق البورصة العالمية من 16 دولار في يناير الماضي إلى أكثر من 52 دولاراً اليوم. وأضاف موقع "أكسيوس" بأن التطبيق نجح كذلك في تفادي السيناريوهات الدرامية وإجراءات التدقيق التنظيمي التي تخبط بها المنافسون حيال أمور تتعلق بتعديل المحتوى والانحياز والخصوصية.

وتشير الصورة الكبرى إلى أن الجائحة قد سرّعت التيارات الكامنة المحبذة لاستخدام "سناب شات". وقد شهد انخراط المزيد من المراهقين وطلاب الجامعات الذين أجبروا على البقاء في بيوتهم. كما أنه عمل على تعزيز الواقع من خلال مساعي الترويج الإعلاني في ظل إغلاق المحلات التجارية وتحليق مبدأ التسوق الإلكتروني.