أوبو تطلق "فايند X2 برو " في الإمارات بالشراكة مع "اتصالات"

المصدر: دبي- البيان

أطلقت "أوبو"، علامة التكنولوجيا العالمية اليوم هاتفها الذكي المرتقب " أوبو فايند X2 برو" في دولة الإمارات بالشراكة مع "اتصالات".

ويأتي الجهاز المعزز بتقنية الجيل الخامس الاستثنائية؛ وبمنظومة كاميرا احترافية؛ وشاشة فائقة الوضوح تعد الأكثر تقدماً في قطاع الهواتف الذكية، تجسيداً لأناقة التصميم الذي تتميز به هواتف أوبو الذكية ويقدم للمستخدمين تجربة فائقة على مستوى القطاع.

يتوفر الهاتف باللون الأسود السيراميك وبذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت عبر متاجر شركة "اتصالات" وموقعها الإلكتروني اعتباراً من 18 يونيو مقابل 4999 درهماً.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إطلاق أحدث هواتفنا الذكية المعززة بتقنيات الجيل الخامس في السوق الإماراتية بالشراكة مع اتصالات، ولطالما ساهمت هواتف سلسلة (فايند X) من أوبو في تخطي التوقعات بتقنياتها الحديثة وبتوفير إمكانيات جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية"

من جهته، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "يسعدنا التعاون مع أوبو لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة والتي تدعم تقنيات الجيل الخامس في دولة الإمارات، فنحن في (اتصالات) ملتزمون بتزويد عملائنا بتقنيات اتصال عالية الكفاءة من الجيل الخامس، ولهذا نسعى دائماً لبناء الشراكات مع الشركات العالمية في قطاع الهواتف الذكية والتكنولوجيا مثل أوبو تماشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا".