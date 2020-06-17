إطلاق الإصدار المحدود من "موتورولا ريزر" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تم الإعلان اليوم الأربعاء، عن إطلاق الإصدار المحدود من هاتف "موتورولا ريزر" الجديد باللون الذهبي الوردي في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تصميم الجهاز لتعزيز التطور الأنيق للهاتف المحمول الأصلي القابل للطي بشكل كامل، ويعلن بداية عصر جديد للهواتف الذكية القابلة للطي.

ويُعدّ الإصدار الجديد من هاتف "ريزر" باللون الذهبي الوردي نسخة متطورة من هاتف موتورولا Razr2 V8 القديم بلونه الذهبي.

ويتفرد الإصدار الجديد من الهاتف بحواف ذهبية حول الكاميرا ولون ذهبي على الخلف والحواف الأمامية السفلية، ما يضيف لمسة من الأناقة والجمال إلى تصميمه.

وبهذه المناسبة، قال شاراي شمس، رئيس وحدة أعمال الهواتف الذكية: "سُعدنا كثيراً بتفاعل وترحيب المستهلكين في الإمارات بإطلاق هاتف موتورولا ريزر القابل للطي في فبراير الماضي".

وأضاف: "يبعث هذا الإصدار الجديد الكثير من مشاعر الحنين إلى الماضي، بتصميمه المميز الذي يمنح المستخدم تجربة فريدة؛ إذ يُعدّ الأول من نوعه على شكل محار أو صدفة مع شاشة مرنة قابلة للطي بشكل كامل. ويؤكد هذا الإصدار من جديد رؤيتنا المتمثلة بتعزيز تكنولوجيا الشاشة القابلة للطي، حيث نعتقد بأنها ستترسخ وتزدهر في المستقبل. ونحن نتطلع إلى اعتماد جميع الإمكانيات الجديدة التي ستوفرها هذه التكنولوجيا لعملائنا".

ويتوفر الإصدار المحدود من هاتف موتورولا ريزر باللون الذهبي الوردي بشكل حصري لدى شركة اتصالات في الإمارات، مقابل 4999 درهماً (شاملة ضريبة القيمة المضافة) ومتوفر أيضاً على أقساط شهرية بقيمة 217 درهماً في الشهر ولمدة 24 شهراً.