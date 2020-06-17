"هونر" تؤكد موعد إطلاق هاتفها الجديد في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية "هونر"، اليوم، على موعد الإطلاق القادم لهاتف "هونر 9 إيه" في سوق الإمارات.

ويعد الهاتف الذكي الجديد أحدث إضافة إلى سلسلة "هونر"، ويتميز بالتكنولوجيا المتقدمة، وترقيات على عمر البطارية والتخزين والتصوير.

ويقدم هاتف "هونر 9 إيه" إلى المستخدمين بطارية استثنائية تدوم طويلاً بفضل سعتها التي تصل إلى 5 آلاف مللي أمبير في الساعة، لتمكنهم من الاستمتاع باستخدام الهاتف خارج المنزل طوال اليوم وبدون قلق من عدم وجود شاحن.

ويتيح عمر البطارية الكبير إجراء مكالمات بتقنية 4G لمدة 33 ساعة، وتشغيل مقاطع الفيديو لمدة 35 ساعة، وتشغيل راديو "إف إم" لمدة 37 ساعة.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس "هونر" الشرق الأوسط وأفريقيا: "يجسد هاتف (هونر 9 إيه) الجديد التزام الشركة بتقديم منتجات بقيمة لا تقبل المنافسة، ونتطلع إلى تقديم هذا الهاتف الذكي الشامل لعملائنا في الإمارات، ونحن على ثقة من أن تصميمه وأدائه سيكون محل تقدير من قبل المستخدمين".

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "هونر 9 إيه" للعملاء في الإمارات خلال شهر يونيو الجاري.