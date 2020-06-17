هواوي تطلق "ميت باد برو 5 جي" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك اليوم، عن إطلاق جهاز "ميت باد برو 5 جي" (HUAWEI MatePad Pro 5G) اللوحي في دولة الإمارات.

ويتوفر الجهاز الجديد عبر التسجيل الطلب المسبق اعتباراً من تاريخ 24 يونيو الجاري بدءاً من 1099 درهم.

ويجمع الجهاز بين الشاشة الكبيرة والحواف النحيفة ليحقق أعلى نسبة حجم شاشة تبلغ 90% في جهاز لوحي مقارنة بالهيكل العام في العالم.

ويوفر الجهاز أداء فائق وعمر بطارية طويل لأنه مدعّم بمعالج Kirin 990 المصمم على شريحة بحجم 7 نانومتر. ويعمل بنظام التشغيل EMUI10 ويدعم وظائف النوافذ المتعددةMulti-window ، خاصية مشاركة الشاشات المتعددة Multi-Screen Collaboration ، خاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة HUAWEI APP Multiplier.

كما أنه يدعم قلم HUAWEI M-Pencil ولوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية لتصبح تجربته أشبه بالحاسوب الشخصي، إضافةً إلى ميزات WPS الجديدة لتحقيق أقصى درجة من الإنتاجية.

وتُعدّ سلسلة "هواوي ميت باد" أوّل أجهزة لوحية في العالم تدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.