إقلاع تاريخي للصاروخ "سبايس إكس" وعلى متنه رائدا فضاء

المصدر: أ ف ب

حلق رائدا الفضاء الأميركيان روبرت بنكن ودوغ هورلي السبت من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبايس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت اليها وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) تنفيذ مهمة تاريخية.

واقلع الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك في الساعة 15,22 (19,22 ت غ) من دون أي مشاكل في الدقائق الاولى للعملية، وفق ما اظهر النقل المباشر لوقائعها من جانب ناسا.

وانفصل الجزء الاول من الصاروخ كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق بسرعة ناهزت أربعة الاف كلم في الساعة، فيما واصل الجزء الثاني حمل الكبسولة "كرو دراغون" في اتجاه المحطة الفضائية الدولية.