سامسونغ تطلق هاتف Galaxy Z Flip Thom Browne في الإمارات

المصدر: الباين الإلكتروني

أعلنت سامسونغ الخليج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق هاتف Galaxy Z-Flip بإصدار Thom Browne في الإمارات.

وتم تصميم الإصدار الجديد من الهاتف خصيصاً للمستخدمين من عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن ابتكارات وأجهزة لا تقل في أناقتها وتفردها عن الأزياء التي يرتدونها. وبهدف تعزيز التناغم والانسجام مع الألوان الفريدة لعلامةThom Browne مع لمسة خارجية رمادية أنيقة، يأتي الإصدار الجديد مع سماعات Galaxy Buds+ وGalaxy Watch Active2، مما يمنح المستهلكين باقة متكاملة تليق بشخصياتهم المتفردة.

يتميز التصميم الجديد المبتكر لجهاز Galaxy Z Flip بألوان مستوحاة من بذلات Thom Browne الأنيقة، يمكن لعشاق الموضة الاستمتاع باللون الرمادي الكلاسيكي الذي يميز ألوان دار الأزياء الشهيرة، أو تغيير المظهر مع الغطاء المصمم بالحصى المرصوفة والمصنوع من الجلد الفاخر لتعزيز الطلة الأنيقة.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي بشاشة من نوع Infinity Flex مع طبقة زجاجية رقيقة قابلة للطي (UTG) طورتها سامسونج، مما يجعل من شاشة العرض رقيقة ذات تصميم أنيق لم يسبق لها مثيل مع جهاز قابل للطي من قبل. كما يضمن موقع ثقب الكاميرا الموجود في الجزء العلوي من الشاشة أيضاً التخلص من أي عوامل تشويش أو تأثير بنسبة عرض إلى الشاشة تبلغ 21.9: 9 وهي الأولى من نوعها من سامسونغ، بحيث يمكنك الاستمتاع بمزيد من المحتوى المفضل لديك مثل العروض والأفلام بنسبة 21: 9.

تم تصميم هاتف Galaxy Z Flip القابل الطي بمستوى عالٍ من الدقة لتمكين المستخدمين من حمله بسهولة، حيث يمكن للمستخدم طوي الجهاز ليصبح بحجم المحفظة لوضعه بسهولة في الجيب أو الحقيبة، وعند فتح الجهاز، يتضاعف حجمه تقريباً ليقدم للمستخدم شاشة عرض مذهلة بحجم 6.7 بوصة.

يوفر Z Flip Galaxy للعملاء القدرة على استخدام هواتفهم كأجهزة كمبيوتر محمولة، بفضل ميزة التوقف الحر والوضع المرن للجهاز .

يأتي هاتف Galaxy Z Flip مزوداً بالمنظومة المتكاملة من التطبيقات والخصائص التي اشتهرت بها هواتف Galaxy. ويتميز الهاتف القابل للطي بمستوى عالٍ من الأداء وميزات متقدمة في الكاميرا وشاشة العرض والبطارية ومتسوى الحماية والأمان بالإضافة إلى تطبيقات مثل Samsung Health وخدمة Samsung Pay ومنصة الحماية Samsung Knox وغيرها المزيد.

مواصفات المنتج

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip

* شاشة العرض تقاس قطرياً كمستطيل كامل دون حساب الزوايا الدائرية. المساحة الفعلية القابلة للعرض أصغر بسبب الزوايا الدائرية وثقب الكاميرا.

73.6 x 87.4 x 17.3 ملم (Hinge) - 15.4 ملم (Sagging) مطوي الأبعاد والوزن

73.6 × 167.3 × 7.2 ملم - 6.9 ملم (الشاشة) غير مطوي

* لا تشمل سماكة الهادف عند يكون مفتوح إطار الشاشة الرئيسية عند فتح الإطار.

183 جرام الوزن

كاميرا سيلفي 10 ميجابكسل F2.4

حجم البكسل: 1.22μm

FOV: 80˚ الكاميرا الأمامية الكاميرا

كاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل F2.2

حجم البكسل: 1.12μm

123 FOV ˚ الكاميرا الخلفية المزدوجة

كاميرا بزاوية واسعة 12 ميجابكسل: بيكشل مزدوج فائق السرعة AF ، OIS ، F1.8

حجم بكسل: 1.4μm

78˚ FOV

تقنية تثبيت الصور بصرياًOIS في كاميرا الزاوية الواسعة الخلفية

تقريب رقمي يصل إلى 8x

تسجيل فيديوهات بتقنية HDR10+

تتبع AF

معالج ثماني النواة 64 بت

2.95 غيغا هيرتز (السرعة القصوى في الساعة) + 2.41 جيجا هيرتز + 1.78 جيجا هيرتز المعالج

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت الذاكرة

التخزين الفعلي المتاح قد يعتمد على البرامج المثبتة مسبقاً.

بطارية 3،300 مللي أمبير / ساعة (نموذجية) البطارية

شحن سريع متوافق مع الشحن السلكي واللاسلكي

ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً PowerShare الشحن

* الشحن السلكي متوافق مع معايير QC2.0 وAFC، الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC