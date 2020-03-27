هواوي تطلق مجموعة من الهواتف الجديدة بتصميمات متطورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي اليوم في الصين عن إطلاق هاتف HUAWEI P40 Pro+ وهاتف HUAWEI P40 Pro وهاتف HUAWEI P40، من سلسلة هواتف HUAWEI P40 التي تتميز بتصميمات متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو.وتتميز كاميرا Cine Ultra-Wide Ultra بدقة 40 ميجابكسل في هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بطول بؤري يعادل 18 مم ومستشعر 1 / 1.55 بوصة يدعم نفس نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2. وتم دمج تقنية SedecimPixel Fusion في هذه الكاميرا لدعم تجميع وحدات البكسل 16 في 1 لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل فائقة تعزز حساسية الضوء لتصل إلى ISO 51200 وتمكين التقاط فيديو بطيء الحركة بسرعة 7680 إطارًا في الثانية.

وتم تجهيز هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بشاشة HUAWEI Quad-curve Overflow Display

ويوفر مستشعر بصمات الأصابع المحسّن داخل الشاشة مصادقة بيومترية أسرع بنسبة 30 بالمائة."

ويتم دعم سلسلة HUAWEI P40 الكاملة بواسطة معالج Kirin 990 5G التي توفر تجربة شبكة الجيل الخامس المتكامل مع دعم النطاق الخامس الأكثر شمولاً وأداء مدعم بالذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة استهلاك للطاقة.

وتضم سلسلة هواتف HUAWEI P40 أكبر مستشعر CMOS من هواوي حتى الآن، وتقدم صور فائقة الوضوح طوال اليوم مع كاميرات قوية، وأداء لشبكة الجيل الخامس 5G عالي وتصميم مذهل .

وسيتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro للبيع في الإمارات يوم 9 أبريل وستبدأ الطلبات المسبقة يوم 2 أبريل.

