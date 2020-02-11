ناسا تكشف عن صورة أقرب للخيال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ناسا عن صورة لرائد أمريكي يطفو في الفضاء، يصعب تصديق أنها حقيقية، حيث تبدو كأنها لقطة من أحد أفلام الخيال العلمي.

ويظهر رائد الفضاء الأمريكي، بروس ماكاندليس الثاني، وهو يطفو في الفضاء في عام 1984. ونشرت ناسا الصورة حديثا ضمن موقع صورة اليوم الفلكية الذي تشرف علية بالتعاون مع جامعة ميشيغان التقنية.

وأرفقت ناسا الصورة بتعليق كتبت فيه: "كيف يكون الطيران بحرية في الفضاء؟، على بعد نحو 100 متر من مركبة الشحن في مكوك الفضاء تشالنجر، كان بروس ماكاندليس الثاني يعيش الحلم، يطفو بعيدا أكثر من أي وقت مضى" بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: "موجها بواسطة وحدة مأهولة للمناورة (MMU)، التقطت صورة لرائد الفضاء ماكاندليس وهو يسبح في الفضاء".



وكان ماكاندليس الثاني، أول رائد يسبح في الفضاء بشكل حر، أي دون أن يكون مربوطا إلى المكوك، جنبا إلى جنب مع الرائد روبرت ستيوارت، التابع أيضا لوكالة ناسا، خلال مهمة الفضاء 41-B.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "لقد عملت الوحدة المأهولة للمناورة (هو جهاز للدفع صغير يلبسه رائد الفضاء على ظهره) بغاز النيتروجين المضغوط، وكانت تستخدم للمساعدة في الحركة والمناورة للقيام بإصلاحات على الأقمار الصناعية من الخارج"، وأضافت ناسا أن للوحدة كتلة تزيد عن 140 كغ، وهي ثقيلة على الأرض، ولكنها مثلها مثل أي شيء آخر، لا تحمل أي وزن عند الوصول إلى المدار.