"غوغل" يدعو مستخدميه لفحص أمان الحسابات

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّه محرك البحث العالمي "غوغل" اليوم رسالة لمستخدميه ، من أجل فحص أمان حساباته، في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

ويحتفل العالم سنويا بهذا اليوم من شهر فبراير تحت عنوان "معاً من أجل إنترنت أفضل"، من أجل العمل على تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.

ووضع محرك البحث العالمي "غوغل" رسالة لكل مستخدميه، أسفل صندوق البحث يحثهم على فحص أمان حسابه، احتفالا بهذا اليوم.

وبمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، دعت تويتر لاستخدام الخصائص والميزات المتوفرة لديها بهدف التحكم في تجربة المستخدمين على تويتر.

ونشرت تويتر على حسابها الرسمي مجموعة من الفيديوهات توضح كيفية التخلص من المتابعين المزعجين وكتم المحادثات الخاصة وكيفية استخدام التكنولوجيا للكشف عن التغريدات التي تنتهك القوانين غيرها من المميزات التي يوفرها الموقع لمستخدميه.