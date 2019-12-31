بصمة العروق.. تقنية جديدة للتسوق الإلكتروني

المصدر: البيان الإلكتروني

تسعى شركة "أمازون" الأمريكية للحصول على براءة اختراع، في تطوير تكنولوجيا جديدة للتسوق باستخدام بصمة عروق اليد أو الجسد.

وتتركز التكنولوجيا الجديدة التي تعمل الشركة الأمريكية على تطويرها، على استخدام ماسحات لعروق اليد للتعرف على هوية الأشخاص الذين يستخدمون منصات التسوق التابعة لها بدلا من الاستخدام التقليدي للبصمة، بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ستربط هذه التكنولوجيا بين هوية المتسوقين، وحساباتهم المصرفية على الفور لإجراء العمليات البنكية والدفع الإلكتروني.

يشار إلى أن شركة "أمازون" تسعى إلى تبديد المخاوف بشأن التكنولوجيا الجديدة قائلة إنها ستتمتع بأمان تام وسرية وخصائص لمواجهة عمليات الاحتيال المحتملة.