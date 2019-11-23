هاتف HONOR 9X يلبي تطلعات الشباب

المصدر: دبي- البيان

تواصل HONOR، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، التزامها بتلبية احتياجات وتطلعات فئة الشباب من خلال إطلاق الهاتف الذكي الجديد HONOR 9X مؤخراً، والذي يتميز بالكثير من الخصائص الرائعة والمتنوعة، والتصميم العصري وقدرات التصوير الاستثنائية بسعر 999 درهماً.

وقال كريس سان بايغونغ رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يجسد هاتف HONOR 9X الذكي المتكامل، روح الشباب والتطلعات الكبيرة التي يحملها مستخدمونا من هذه الفئة، فهو مزيج مثالي من الميزات والخصائص البرمجية والتقنيات، يوفر تجربة استخدام مثالية، من خلال اعتماد أحدث ابتكارات عالم التصوير الفوتوغرافي والتصميم والأداء».

ويتميز هاتف HONOR 9X، بكاميرا احترافية، توفر أفضل المزايا المتقدمة والعملية لمساعدة المستخدمين على التقاط الصور، مهما كانت البيئة أو وضعية التصوير. ويمتلك هاتف HONOR 9X، نظام الكاميرا الثلاثية، والمتعددة الاستخدامات، مع عدسة أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ويوفر ما يصل إلى 48 مليون بكسل، ليمنح المستخدم تفاصيل غنية، إضافة إلى فتحة مقاس f/1.8، ومستشعر مقاس نصف بوصة، لتعزيز دقة الصورة وجودتها. ويمتاز الهاتف أيضاً بكاميرا الزاوية الواسعة للغاية 120° درجة، التي تساعد المستخدم على توسيع مساحة التصوير، في حين تساعد عدسة العمق بدقة 2 ميغابكسل، وفتحة f/2.4، عبر تقنية العمق، للتعرف إلى المجال على التقاط صور متعددة الأبعاد دون عناء.