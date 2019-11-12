"تويتر" تغلق حساب نجل حسن نصر الله

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت شركة "تويتر"، الثلاثاء، حساب نجل الأمين العام لحزب الله جواد نصرالله، وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف واشنطن حزب الله "إرهابياً" ووضعه على لائحة العقوبات.

واشتهر جواد نصرالله بمواقفه المتشددة وإطلاق الفتاوى على "تويتر"، وهو ما أدّى إلى إغلاق حسابه أكثر من مرّة ضمن خطة الموقع المتواصلة لحظر الحزب ومناصريه عن الفضاء الرقمي، إلا أنه سرعان ما كان يُعيد فتح حساب جديد بحسب العربية نت.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على جواد نصر الله ابن زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وصنفت الخارجية الأمريكية جواد وهو قائد بارز أيضا في حزب الله، إرهابياً عالمياً.

وستشمل العقوبات عليه حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين.

ووصفت الخارجية جواد بأنه القائد الصاعد للحزب.

من هو محمد جواد نصر الله

ويبلغ محمد جواد حسن نصرالله من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية.

وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه محمد علي ومحمد مهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.

يعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

وهو يتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأمريكية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس.

وربطت اسمه بخلية فلسطينية في الضفة الغربية في يناير عام 2016.

إغلاق المنار

يذكر أن إدارة شركة "تويتر"، أغلقت حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وقالت الشركة إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب القناة محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

وعلّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول إنه "لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا".