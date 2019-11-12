إنستغرام تعتزم دفع مئات آلاف الدولارات للمستخدمين بشرط واحد!

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أعلنت إنستغرام أنها على استعداد لتحمل تكاليف إنتاج الفيديوهات التي ينشرها المستخدمين عبر برنامج الـ IGTV، بشرط أن يبتعدوا عن المحتوى السياسي والأخبار المتعلقة بالانتخابات

.وأوضحت إنستغرام أن جميع المستخدمين الذين يحصلون على الأموال لإنتاج برامج خاصة بالـ IGTV عليهم الالتزام بعدم تصوير أي شيء له علاقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسة أو الانتخابات وفقاً لبيان أرسلته الشركة للمبدعين والوكلاء حصلت بلومبرج نيوز على نسخة منه.

وأثار بندا من الاتفاقية (لم يتم الإفصاح عنه) قلقاً لدى بعض المؤثرين والمبدعين الذين تم الاتصال بهم بشأن نشر مقاطع على IGTV ، ويتم حالياً التفاوض مع الشركة في مناقشات خاصة، وفقًا لشخص مطلع على البيان.

وفي صفقتها الجديدة الخاصة بمحتوى IGTV تقدم إنستغرام آلاف الدولارات لتغطية تكاليف الإنتاج للمستخدمين المبدعين، مقابل عدد معين من المشاركات على التطبيق. وعقدت الشركة العشرات من الصفقات وتخطط لإبرام المزيد، وفقًا لشخص مطلع على الاتفاق.

وقدرت أكبر صفقة بـ 250 ألف دولار مقابل إنتاج أكثر من 20 فيديو للنشر على IGTV.

ووفقاً لبلومبرغ، هناك قيود أخرى فرضتها إنستغرام في عقدها مع المستخدمين، منها عدم وجود طرف ثالث يعمل على رعاية مقاطع الفيديو وعدم ترويج المحتوى على منصة أخرى مثل يوتيوب، وألا يتضمن المحتوى مسابقات أو توزيعات مجانية.

ووفقاً للخبراء تعتبر هذه المبادرة من إنستغرام شحيحة مقارنة بمبادرات منصات الفيديو الأخرى مثل فيسبوك واتش ويوتيوب.