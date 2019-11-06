«سيلفي» للتعرف على هوية المستخدمين في فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت خبيرة في مجال التقنية أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر أداةً جديدة لمكافحة تزوير الحسابات.

وقالت جين مانتشون وونغ، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر، إن "فيسبوك تعمل على اختبار أداة جديدة للتحقق من الهوية باستخدام خاصية التعرف على الوجوه، إذ تطلب من المستخدمين أخذ صورة ذاتية (سيلفي) في اتجاهات مختلفة".

وذكرت وونغ ، أن الأداة تعمل بالفيديو للتحقق من هوية المستخدم، إذ تطلب منه تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لوجهه من أجل "التأكد من هويته والتحقق من أنه شخص حقيقي".

وأظهرت لقطات الشاشة التي نشرتها وونغ أن الميزة تطلب من المستخدمين إبراز جانبي الوجه في مقاطع الفيديو القصيرة.

ومع أن وونغ تعتقد أن الميزة تركز على التعرف على الوجوه، إلا أنه لا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت الميزة تستهدف فقط التأكد من أن صاحب الحساب بشر أمام الكاميرا وليس روبوت. وتؤكد الصور أيضاً أن مقاطع الفيديو القصيرة التي يرفعها المستخدم إلى فيسبوك يُحتفظ بها لمدة 30 يوماً بعد التأكد من هويته.

ومع أن فيسبوك لم تؤكد أو تنفِ اختبار هذه الميزة، يُعتقد أنه من غير المفاجئ أن تستكشف الشركة طرق جديدة للحماية من برامج الروبوت (بوت) وغيرها من الحسابات المزيفة. كما أزالت الشبكة الاجتماعية بالفعل أكثر من ملياري حساب مزيف في النصف الأول من العام الحالي وحده وفقاً لموقع العربية نت.

وقد توقع بعض النقاد أن مشكلة الحسابات الوهمية التي تعاني منها فيسبوك أكبر مما هو معلن.