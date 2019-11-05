دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تمتلك إصدارها الخاص من لعبة "مونوبولي"

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال حفل كبير أُقيم أمس في فندق برج العرب جميرا"، تم إطلاق النسخة الخاصة بمدينة دبي للعبة "مونوبولي" المعروفة حول العالم، حيث تعد دبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يقع عليها الاختيار لتمتلك نسختها الخاصة من اللعبة اللوحية الشهيرة والتي يعود تاريخ ابتكارها إلى العام 1935 ويقدر عدد من لعبها حول العالم بنحو مليار شخص.

وغطّت "مونوبولي دبي" أبرز معالم الإمارة ومن ضمنها خمسة من أهم وجهات "دبي القابضة"، وهي: "برج العرب جميرا" هو العقار الأغلى قيمة في اللعبة، و"جميرا بيتش هوتيل" و"جميرا أبراج الإمارات" إلى جانب وجهتي الترفيه الرائدتين، "سوق مدينة جميرا" و" القرية العالمية"، وبهذا تكون دبي القابضة قد حظيت بأعلى عدد من المعالم في هذه النسخة من اللعبة.

وتُعد هذه الخطوة شهادة جديدة على مكانة دبي ومدى تقدير العالم لها كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما تضمه من مجموعة من أفضل الفنادق، وأرقى مراكز التسوق عالمية المستوى وغيرها من مقومات الجذب التي جعلت منها قِبلَة للسفر في المنطقة مدعومة ببنية أساسية عالية الكفاءة وخيارات ترفيهية بالغة التنوّع.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة: " سعداء بشراكتنا الجديدة مع "هاسبرو" و "وينينج موفز" لإطلاق نسخة لعبة مونوبولي الخاصة بإمارة دبي محلياً وعالمياً. ويشرفنا أن يكون لدبي القابضة العدد الأكبر من المعالم والفنادق المرموقة التابعة لها في الإمارة على لوحة اللّعبة الشهيرة."

وأضاف: " نفتخر بالدور الحيوي الذي ساهمت به دبي القابضة على مدى 15 عاماً في رسم ملامح الأفق العمراني للإمارة عبر العديد من المشاريع الرائدة، والصروح الفريدة، ونعتز باختيار هذه الإبداعات لتظهر على إصدار لعبة مونوبولي الخاص بدبي والوحيد لمدينة في منطقة الشرق الأوسط".

وحول تضمين "مونوبولي دبي" عدداً من المعالم الثقافية المهمة في الإمارة أبرزها منطقة الفهيدي التاريخية التي تعكس الإرث الإماراتي العريق، أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن اختيار دبي كأول مدينة في الشرق الأوسط لتصبح معالمها جزءاً من اللعبة الشهيرة "مونوبولي" يرسّخ مكانة الإمارة ويُظهر مدى تميز معالمها السياحية، التي جعلت منها أيقونة في الإبهار، لافتةً إلى أن حي الفهيدي التاريخي الذي يتواجد ضمن مواقع اللعبة اللوحية يحظى بخصوصية فريدة تجمع بين روعة التراث والعراقة، والقيمة الثقافية العالية.

وقالت: "يُعد حي الفهيدي التاريخي أحد أبرز المعالم التي تعكس الوجه الحضاري لدبي، بما يتضمنه من مراكز ثقافية ومتاحف متخصصة وجمعيات فنية، وما يقدمه من فعاليات وأنشطة عملت على إثراء الحراك الإبداعي في الدولة، وساهمت في تشكيل ثقافة مجتمع دبي، وأبرزت ثقافة الإمارات وهويتها الوطنية، ليكون بمثابة جسر حضاري يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل".

وفي هذا السياق، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لـمجموعة جميرا: "تتمتع لعبة ’مونوبولي‘ بمكانة خاصة في قلوب الملايين ممن عاصروها حول العالم، ونحن فخورون للغاية بحضور عدد مميز من أكثر فنادق ’مجموعة جميرا‘ شهرة في نسخة دبي الحصرية من هذه اللعبة، ولا شك أن ذلك سيعزز من مكانة علامتنا التجارية إقليمياً وعالميّاً".

وقال نبيل رمضان، الرئيس التنفيذي لدبي للتجزئة: "نظراً للشّعبية الكبيرة التي تتمتع بها لعبة مونوبولي حول العالم، ستمنح النسخة الجديدة فرصة ثمينة للتعريف عالمياً "بسوق مدينة جميرا" كونه أحد أبرز وجهات التجزئة في دبي ويحظى بأهمية خاصة من زوار المدينة."

بدوره، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "نفخر بانضمامنا إلى قائمة معالم الإمارة المميزة ضمن لعبة "مونوبولي دبي"؛ فالقرية العالمية هي جزء رئيس من قصة نجاح إمارة دبي. إن الشراكات مع علامات تجارية عالمية بارزة على غرار ’هاسبرو‘ و’وينينج موفز‘ تمثل دلالة واضحة على شهرتنا العالمية المتنامية وتأتي تماشياً مع أهداف القرية العالمية بتمكين زوارها من قضاء أوقات ممتعة واستثنائية سواءً في الحقيقة أو في اللعبة."

وتشمل "مونوبولي دبي" مجموعة كبيرة من المعالم الأساسية في دبي ومنها "برواز دبي"، المعلم السياحي الأحدث في الإمارة الذي نفذته "بلدية دبي" و"أوبرا دبي" التي تعد الموقع الرئيس لعشرات العروض العالمية المتميزة، وحديقة "دبي ميراكل جاردن"، أكبر حديقة أزهار في الإمارة بتشكيلات فنية لأكثر من 50 مليون زهرة.

وتم الكشف خلال الحفل عن جميع العقارات والأماكن التي استطاعت حجز حضورها في نسخة دبي بما فيها مدارس، ومؤسسات مالية كبنك دبي التجاري، ومراكز تسوق رائدة مثل مول الإمارات وفيستفال سيتي، ووجهات سياحية معروفة من ضمنها لامير وسيتي ووك، وشارع السيف، وبلوواترز، ودبي مارينا، وبرج خليفة، وحديقة أكوافنتشر المائية، وفندق ومنتجع أتلانتس النخلة، في حين تم الإعلان عن طرح "مونوبولي دبي" للبيع اعتباراً من اليوم.

يُشار إلى أن "السيد مونوبولي"، وهو الشخصية الكرتونية الشهيرة التي تمثل هذه اللعبة منذ عقود طويلة، قد قام بجولة شملت هذه الأماكن السياحية والثقافية بحيث استمرت زيارته لدبي لعدة أسابيع سبقت الحفل الرسمي لإطلاق نسخة مونوبولي دبي استمتع خلالها بمعالم المدينة.

