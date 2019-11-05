مايكروسوفت.. خفضت أيام العمل فزادت إنتاجية الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

خفضت شركة "مايكروسوفت" اليابان أيام العمل لموظفيها إلى 4 أيام في الأسبوع فزادت إنتاجية الموظفين.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين، أنّ "تجربة خفض عدد أيام العمل إلى 4 فقط في الأسبوع، ساهمت في زيادة معدل المبيعات التي يحققها الموظف بنسبة 40%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي".

وسميت المبادرة هذه بـ"تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019"، بحسب موقع أخبار أون لاين حيث كانت تتضمن حصول الموظفين الذي يعملون بدوام كامل على عطلة مدفوعة الأجر في 5 أيام جمعة متواصلة خلال شهر أغسطس الماضي، مع تقليل زمن الاجتماعات إلى 30 دقيقة كحدّ أقصى، مع تشجيع الدردشة على الإنترنت بدلاً من الحوارات المباشرة بين الموظفين". وحصل الموظفون على عدد أقل من الأوراق بنسبة 25%، واستخدموا كهرباء أقل بنسبة 23%.

وأعرب 92% من العاملين المشاركين بالتجربة، عن رضاهم عن فكرة العمل لـ4 أيام في الأسبوع فقط. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي اليابان إلى تقليل عدد ساعات العمل الطويلة لديها، في الوقت الذي تواجه فيه نقصاً في العمالة وارتفاعاً في متوسط أعمار سكانها.