ميزة قفل بصمة الإصبع جديد واتسآب للأندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

في وقت سابق من هذا العام، طرح تطبيق التراسل الفوري واتسآب ميزة Touch ID وFace ID لـهواتف أيفون لتوفير طبقة إضافية من الأمان لمستخدمي واتسآب، وبعد تقديم الميزة في النسخة التجريبية من واتسآب على منصة أندرويد في أغسطس، أعلنت الشركة اليوم عن طرحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم الذي يسمح لهم بإلغاء قفل التطبيق ببصمتك على هواتف أندرويد المدعومة.

كيفية تمكين قفل بصمات الأصابع على واتسآب لنظام أندرويد؟

- افتح إعدادات واتسآب (يمكن الوصول إليها عن طريق النقر فوق النقاط الثلاثة الموجودة في الركن الأيمن العلوي)> الحساب> الخصوصية.

- ستجد خيارًا جديدًا يسمى "قفل بصمات الأصابع" ضمن "الخصوصية".

- قم بتشغيل خيار "إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع" لتمكين هذه الميزة.

- قم بتأكيد التحديد عن طريق لمس مستشعر البصمة.

- يوفر واتسآب ثلاثة خيارات للمستخدمين عندما يمكنهم التحقق من هويتهم لفتح التطبيق والوصول إليه، وتكون الخيارات مرئية تحت "القفل تلقائيًا" وتتضمن خيارات مثل "فورًا" و "بعد 1 دقيقة" و "بعد 30 دقيقة"بحسب صحيفة اليوم السابع.

عند تشغيل قفل البصمة، يتم إخفاء محتوى عنصر واجهة المستخدم افتراضيًا، ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين الرد على مكالمات واتسآب والرد على الرسائل من الإشعارات لأن مصادقة البصمة مطلوبة فقط عندما يريد المستخدم فتح التطبيق والوصول إليه ويتمتع المستخدمون أيضًا بالقدرة على عرض المحتوى في الإعلامات أو إيقاف تشغيله عند تمكين قفل بصمة الإصبع ويمكن الوصول إلى ذلك تحت عنوان "إظهار المحتوى في الإعلامات".