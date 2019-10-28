OPPO تطرح سلسلة هواتف Reno2 بـ 4 كاميرات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت OPPO طرح سلسلة هواتف Reno2 الجديدة في الإمارات، وتضم السلسلة هاتفي Reno2 وReno2F، اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة، لتقدم أول هاتف مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المحسنة.

وقال إيثان تشيوي رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: « تجسد سلسلة Reno2، أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المستخدمين العصريين من جيل الشباب، إذ تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور، لاستكشاف العالم من حولهم، بزوايا وجوانب جديدة كلياً».

وتتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية. ولهذا، تم تزويد سلسلة Reno2، بأربع كاميرات، تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤري كامل، وتقريب هجين حتى خمس مرات، وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض، وغيرها الكثير من المزايا. وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة، بانسجام تام، لمنح المستخدمين خاصية التقريب الهجين حتى خمس مرات، بدءاً من عدسة الزاوية فائقة العرض، حتى عدسة التقريب.

وتتميز سلسلة هواتف Reno2، بتصميم فريد، بقطعة واحدة ذات انحناءات متناسقة. وعبر استخدام تقنية التجريد ثلاثية الطبقات، نجحت OPPO في تصميم هواتف جذابة، ذات مظهر براق ومتعدد الألوان.