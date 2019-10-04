فيسبوك يطلق تطبيقاً جديداً ينافس سناب شات

المصدر: دبي -البيان الإلكتروني

يقوم Facebook اليوم بإطلاق ميزة جديدة تسمى مؤشرات الترابط من Instagram ، وهو تطبيق مراسلة جديد للكاميرا يساعدك على البقاء على اتصال بأصدقائك المقربين وينافس تطبيق سناب شات.

و تطبيق مؤشرات الترابط قائم بذاته ويراعي الخصوصية والسرعة والاتصالات الوثيقة.

وأصبح بإمكانك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص والحالات مع قائمة أصدقائك المقربين في Instagram.

كما أصبح بإمكامك التحكم في من يمكنه الوصول إليك في سلاسل الرسائل ، ويمكنك تخصيص التجربة حول الأشخاص الأكثر أهمية. ⁣⁣⁣

ويتم تشغيل مؤشرات الترابط اليوم وهي متوفرة للتنزيل على كل من iOS و Android.