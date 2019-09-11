3 تقنيات مثيرة تصاحب طرح "آيفون 11"

المصدر: البيان الإلكتروني

بابتكارات غير مألوفة وتقنيات تسابق الزمن ها هي رائدة التقنية العالمية شركة "أبل" تشد أنظار العالم إليها من جديد، حيث تم مؤخرا في ولاية كاليفورنيا وعلى مسرح "ستيف جوبز" الشهير عرض أحدث هواتف "آيفون" الذكية وهو "آيفون 11" إلى جانب أجهزة مثيرة سنتعرف عليها في هذا المقال.

آيباد متطور

لم يعد المستخدم بحاجة لحمل حاسوبه الشخصي من الآن وصاعدا، فقد ابتكرت شركة "أبل" آيباد متطورا يحل محل الحاسوب، وبحسب موقع "تك رادار" المختص في الشؤون التقنية، فإن أبرز ما جرى الكشف عنه في حفل إطلاق الهاتف الجديد هو مستقبل "الآيباد" الواعد، ومزاياه المثيرة التي ستشكل علامة فارقة في عالم الآيباد بحسب سكاي نيوز.

وأشار المدير التنفيذي في الشركة، تيم كوك، إلى أهم مزاياه، فقال " سيباع بسعر أقل من نصف سعر آيفون، وهو أفضل "آيباد" من نوعه حتى يومنا هذا، وبمقارنته مع أفضل جهاز كمبيوتر تبيعه الولايات المتحدة، خلال الوقت الحالي، وبما أنه مزود بواصل ذكي "Smart connector" فبوسع المستخدم أن يربط الجهاز بلوحة مفاتيح، وعندئذ، سيخوض تجربة مشابهة لما يقوم به على الحاسوب.

ساعة ذكية

مهام تخصصية ومزايا واضحة تصاحب ساعة أبل الذكية، القابلة للارتداء، أهمها ستتيح خدمة بارزة لمستخدميها وهي إمكانية الاتصال بالإسعاف في 150 بلدا، حتى وإن لم يكن هاتف الآيفون في مكان قريب، وفي الإطار نفسه، ستتيح الساعة أيضاً رصدا أفضل للمؤشرات الصحية في الجسم.

خدمة التلفزيون

خدمة "أبل" التلفزيونية تحظى باهتمام كبير، حيث ستمنح الشركة اشتراكا مجانيا مدته عام لكل من يشترون أجهزة "أبل"، ويكون بهذا التنافس قائما بين الشركات المنافسة لأبل مثل "ديزني" و"نيتفلكس" لكن قوة المواد واختلافها في كل المنصات المذكورة تأتي في الدرجة الأولى لنيل الصدارة والمحتوى الجيد الذي تقدمه للمستخدمين.