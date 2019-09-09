احذر.. شريحة هاتفك قد تعرضك للاحتيال!

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أي عملية شراء عشوائية لشرائح الهاتف المتحرك ،لضمان عدم التعرض لأي عملية إحتيال محتملة .

وأوصت الهيئة جميع المتعاملين بشراء شرائح الهاتف من نقاط البيع المعتمدة والتي يمكن معرفتها من خلال الملصق الخاص بالهيئة، وذلك للوقاية من أي عملية احتيال محتملة.

في المقطع التالي تشاهدون نماذج من عمليات الاحتيال التي قد تتعرضون لها .