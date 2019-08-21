كم يبلغ عدد المواقع الإلكترونية عالميا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفيزيائي البريطاني، تيم بيرنرز لي، في CERN بسويسرا، أول موقع إلكتروني على الإطلاق ( WorldWideWeb) في 6 أغسطس عام 1991.

وبحلول نهاية عام 1992، أُطلقت 10 مواقع على شبكة الإنترنت. وبعد أن أتاحت CERN تقنية W3 للجمهور على أساس خال من حقوق الملكية في عام 1993، بدأ الإنترنت في النمو تدريجيا ليصبح شاملا للجميع.

وفي عام 1994، وصل عدد المواقع الإلكترونية إلى 3 آلاف موقع، بما في ذلك "ياهو" الذي أسسه كل من جيري يانغ وديفيد فيلو باسم "دليل جيري وديفيد للشبكة العالمية"، حيث كان عبارة عن دليل للمواقع الإلكترونية الأخرى، ونُظّم في تسلسل هرمي بحسب روسيا اليوم.

ومع ظهور موقع "غوغل"، كان هناك أكثر من مليوني موقع إلكتروني، أما اليوم، فيوجد 1.71 مليار موقع. وعلى الرغم من انخفاضه عن 1.76 مليار في عام 2017، فإن هذا الرقم يتزايد حاليا، وفقا لـ Internet Live Stats .