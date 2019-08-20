"انستغرام" تضيف تأثيرات ثلاثية الابعاد إلى القصص

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أضافت منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى قصصها، في تحديث يتيح لمستخدمي المنصة تصميم وإنشاء أشياء من الواقع المعزز، وفقاً لما تمليه مخيلتهم، وشملها في قصصهم.

وسبق أن دخلت تكنولوجيا الواقع المعزز، التي تتيح للمستخدمين وضع أشياء افتراضية في الواقع الحقيقي، في عدد من التطبيقات، بما في ذلك "سناب تشات" و"انستغرام"، كطريقة تتيح صنع صور أكثر إثارة.

وكانت تأثيرات مماثلة وترشيحات متوفرة في التطبيقات من قبل، ولكن التحديث الأخير سوف يتيح للمستخدمين إنشاء تصاميمهم الخاصة مع كل غرابتها وروعتها.

وأفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، نقلاً عن "انستغرام"، أن المنصة سوف تستخدم منصة الواقع الافتراضي "سبارك إيه أر" في "فيسبوك"، وإن المستخدمين الذين ينشئون تأثيرات سيتمكنون أيضا مشاركتها مع متابعيهم، وسيتم تلقائيا إضافة التصاميم التي انشأتها حسابات يتابعها المستخدم للاستخدام في نشر قصصهم. وأكدت المنصة انها سوف تدخل أيضا "غاليري بالتأثيرات" يمكن للمستخدمين تصفحها واستخدام أي من التأثيرات من الواقع المعزز التي تحلو لهم.

وأصبح الواقع المعزز أكثر بروزا في التطبيقات والبرامج أخيراً، حيث أفادت "غوغل" أنها سوف تدخل بشكل أكبر أدوات الواقع المعزز للمساعدة في التنقل عبر تطبيق الخرائط.