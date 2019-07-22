تعرف إلى تاريخ إعادة إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بعد الكثير من الحديث حوله، تم تأجيل إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي من سامسونغ بسبب مشاكل فنية، لكن الشركة الكورية تستعد لإطلاقه من جديد.

فقد قررت سامسونغ ألا تكون خاملة في هذا الصيف، فهي تستعد لتقديم Galaxy Note 10 الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى Galaxy Tab S6، وبالأخص Galaxy Fold.

ونقل موقع Android Community، عن مصادر في سامسونج أن الهاتف الذكي القابل للطي قد نجح في جميع الاختبارات الفنية التي خضع لها، ويمكن إصداره قريبًا.

وكان نائب الرئيس في سامسونغ قد علق بالفعل على التصحيحات المطبقة على شاشة الهاتف في يونيو الماضي.

يذكر أن لوح الهاتف الذكي القابل للطي قد أظهر علامات حدوث خلل، أشار إليها المختبرون الأمريكيون، وبنسبة كبيرة تكون سامسونغ قامت بإزالة الفيلم الواقي الذي تم وضعه عليه، وفقاً لموقع (journaldugeek).

وكان البعض يظن أن فشل سامسونغ في تسويق منتوجها، الذي يرجع تاريخه إلى شهر أبريل، سيُتيح لشركة هواوي حرية تسويق هاتفها Mate X، لكن العملاق الصيني هو الآخر تأخر في إصدار هاتفه الذكي القابل للطي، الذي قد نشهده في سبتمبر المقبل.

ولأن سامسونغ بالتأكيد تريد حقًا إطلاق جهازها رسميًا قبل منافسها، فإن مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في 7 أغسطس يبدو مثالياً للقيام بذلك.