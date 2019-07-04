خلل جديد في خدمات «فيسبوك» وتطبيقيه «واتساب» و«إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

في مشهد يتكرر للمرة الثالثة هذا العام، واجه مستخدمو عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطبيقيه «واتساب» و«إنستغرام» أمس، مشاكل تقنية أثناء استخدام المنصات الثلاث بدأت في حدود السادسة مساء بتوقيت الإمارات وكانت لا تزال مستمرة حتى وقت متأخر من ليل أمس. وذكر مستخدمون كثر في الإمارات وفي كافة أنحاء العـالم، أنهم يواجهـون مشــاكل في إرسال ورفع وتحميل الصور على موقع «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب».

وأشار البعض إلى أنهم واجهوا صعوبة في الدخول إلى حساباتهم على تطبيق «إنستغرام».

كما شكا كثيرون من أنهم لم يتمكنوا من تحميل صور ومقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية الثلاث.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المشكلة أصابت الخوادم الأوروبية والأمريكية بشكل أساسي.

وقال متحدث باسم فيسبوك: «نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن».