هواوي تطلق أول هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في الإمارات يوليو

المصدر: البيان الإلكتروني

مواكبة لإطلاق شركتي الاتصالات في الإمارات تقنية شبكات الجيل الخامس مؤخراً في البلاد، تخطط شركة هواوي لإطلاق هاتفها الذكي المرتقب الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، HUAWEI Mate 20 X (5G) في دولة الإمارات خلال يوليو المقبل، ليقدم مستوى جديد تمامًا من الأداء والسرعة بالاعتماد على مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس المبتكرة.

وسيكون الجهاز HUAWEI Mate 20 X (5G)، أول هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس من هواوي يتوفر للمستخدمين في دولة الإمارات ليدخلهم في عصر جديد من تقنيات الهواتف الذكية.



وانطلقت عمليات نشر شبكات الجيل الخامس عالمياً على نطاق واسع في العام 2018، وتشمل عمليات الموجة الأولى لنشرها الجارية حالياً دول مجلس التعاون الخليجي. وتجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي بدأت بتطوير تقنية الجيل الخامس الخاصة بها في العام 2009 وبذلت جهودًا كبيرة منذ ذلك الوقت في تطوير دعم هذه التقنية في هواتفها الذكية وتجهيزاتها الشبكية ورقاقاتها.

وفي العامين 2017 و2018 أنفقت هواوي نحو 1.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير منتجاتها لشبكة الجيل الخامس. وفازت حتى يونيو 2019 بـ46 عقدًا لتركيب تجهيزات تشغيل شبكة الجيل الخامس تجارياً في مختلف البلدان حول العالم.