فيسبوك تحذف عددا من الحسابات الإيطالية

المصدر: البيان الإلكتروني

حذفت فيسبوك عددا من الحسابات الإيطالية من على منصتها نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، حذر الاتحاد الأوروبي من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو كما حثت المفوضية الأوروبية في أبريل غوغل وفيسبوك وتويتر على بذل المزيد للتصدي للأخبار الكاذبة قبل الانتخابات.

وقال متحدث باسم فيسبوك في إيطاليا في بيان بالبريد الإلكتروني "حذفنا سلسلة من الحسابات الكاذبة والمتكررة والتي خرقت سياساتنا المتعلقة بالمصداقية بالإضافة إلى عدة صفحات وذلك بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بتغيير الأسماء".

وقال "اتخذنا أيضا إجراء ضد بعض الصفحات التي دأبت على نشر معلومات غير صحيحة" مضيفا أن تحقيقا أجرته مجموعة آفاز النشطة على الانترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار.

وقالت آفاز إن فيسبوك حذفت 23 حسابا إيطاليا يتابعهم أكثر من 2.46 مليون شخص كانت تنشر "معلومات كاذبة وتضم محتويات مثيرة للانقسام" بشأن قضايا مثل الهجرة والأمصال بالإضافة إلى معاداة السامية.

وأضافت آفاز أن أكثر من نصف مليون حساب من التي تم حذفها كانت تدعم إما حركة 5- نجوم أو الرابطة وهما الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم في روما.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تعهدت في أكتوبر بالتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة حرصا منها على تجنب التعرض للوائح تنظيمية مشددة.

وقال المتحدث باسم فيسبوك "نحن ملتزمون بحماية سلامة الانتخابات داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم بأسره".