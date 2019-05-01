«سوق دوت كوم» يتحول إلى «أمازون الإمارات»

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أعلنت شركتا أمازون وسوق اليوم الأربعاء عن إطلاق موقع Amazon.ae، الذي سيحل محل souq.com بعد عامين تقريبًا من استحواذ أمازون لشركة سوق للتجارة الإلكترونية البالغة 580 مليون دولار.

ونقل موقع ذا ناشيونال" المحلي، عن رونالدو مشوار، المؤسس المشارك لسوق ونائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط قوله إن "هذا اليوم يعتبر يوماً تاريخياً للشركتين، سوق وأمازون ، وهو اليوم الذي عملنا لأجله منذ أن اندمجت الشركتان في عام 2017".

وأوضح أنه سيتم إعادة توجيه العملاء الذين يزورون موقع سوق دوت كوم الذي تأسس في عام 2005، تلقائيا إلى الموقع الجديد.

وأضاف أن Amazon.ae "ستجمع بين أفضل الخبرات المحلية في السوق وخبرة Amazon التجارية العالمية في مجال البيع بالتجزئة، وتضم أكثر من 30 مليون منتج ، بما في ذلك المنتجات التي كانت متاحة سابقًا في سوق وخمسة ملايين منتج من Amazon US" .

وتابع أن فريق العمل في المنطقة "ارتفع عدده إلى أكثر من 3600 شخص، وسيتم إضافة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة في المستقبل.

ولأول مرة في تاريخ Amazon ، تم اعتماد اللغة العربية في كل من تطبيق الجوّال والموقع الإلكتروني.

وشهد موقع سوق، 45 مليون زيارة شهريًا لمنتجاته من الإلكترونيات والأزياء والعطور والجمال ، وأدوات منزلية وأغراض السوبر ماركت.

وينمو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة بأسرع وتيرة، حيث من المتوقع أن تتضاعف مبيعات الإنترنت إلى 48.8 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 170 في المائة ليصل إلى 27.1 مليار دولار في عام 2022 ، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في عام 2017.