"الربوت الإفتراضي قفزة تقنية لصناعة إعلامية ذكية مستدامة"

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

"ليس باستطاعتي مرافقتكم على مدار اليوم وطوال أيام السنة فحسب، بل يمكن أيضا إجراء نسخ مني بأعداد لانهائية والتواجد في أماكن الأحداث المختلفة لأنقل لكم الأخبار، سأعمل بلا كلل لإبقائك على اطلاع، إذ سيتم كتابة النصوص في نظامي دون انقطاع."

هكذا أطل المذيع الافتراضي الصيني على وكالة شينخوا الصينية معلناً عن كونه أول مذيع افتراضي يطل على المنصات الإخبارية متحدثاً باللغة الصينية والإنجليزية، في سابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى العالم،.



وفي مقابلة حصرية مع" البيان" قال وانغ يانجفونغ، مدير عام وحدة التفاعل الصوتي في شركة "سوجو" الصينية إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا وأسلوب تفاعلنا مع الآلات، ونعتقد أن تطوير مذيع أخبار افتراضي أكثر واقعية سيضمن تفاعلاً أكثر مرونة وسلاسة، بالإضافة إلى ترسيخ حضور هذه التكنولوجيا كجزءٍ محوري من حياتنا اليومية، ولا شك أن مذيع الأخبار الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيمثل مُكملاً ورافداً لعمل المذيع البشري، وسيساعد في ذات الوقت على تحسين كفاءة إنتاج المواد الإخبارية.

وحول قدرة مذيع الأخبار المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي تعويض ومنافسة مستوى التواصل العالي الذي يتميز به المذيع الإخباري البشري، أكد يانجفونغ أن المذيع البشري ومذيع الروبوت الافتراضي يُحققان أغراضاً مختلفة في المؤسسات الإخبارية بشكلٍ عام؛ حيث يمكن لمذيع الأخبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يمثل مكمّلاً ورافداً لعمل المذيع البشري، ولكنه ليس مؤهلاً ليحلّ مكانه بسبب افتقاره للقدرة على تقديم نفس الارتباط والتفاعل الإنساني الذي يتمتع به عادةً المراسل والمذيع الإخباري البشري، لكن ستسهم التكنولوجيا المتقدّمة في فسح المجال أمام مقدّمي البرامج الإخبارية لقضاء المزيد من الوقت في مقابلة عدد أكبر من الضيوف والتحدّث عن قضايا أكثر تعقيداً خارج حدود الاستوديو، وأضاف يانجفونج :"خوارزميات شركة "سوجو" الرائدة على مستوى القطاع تمكن مذيع الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي من توليد تعبيرات واقعية تتوافق إلى حدٍ كبير مع المدخلات النصية، مما يوفر تجربة إخبارية واقعية للمشاهدين، وسنواصل العمل على تحسين هذه التقنيات لجعل تجربة مذيع الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر واقعية"

انتظروا نص الحوار الكامل مع وانغ يانجفونغ، مدير عام وحدة التفاعل الصوتي في شركة "سوجو" الصينية في البيان غداً.