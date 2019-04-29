بالفيديو.. تطبيق ينقل بياناتك من هاتف لأخر بدقائق

يوجد عقبة شائعة بين متداولي الهواتف الذكية تتمثل بعدم القدرة على نقل الصور والأغاني وجهات الاتصال الى هاتف جديد ولهذا قامت هواوي بتوفير تطبيقاً خاصاً "فون كلون" (Phone Clone) المدمج ضمن سلسلة هواتف HUAWEI P30 حيث يوفر التطبيق إمكانية نقل البيانات والملفات بسهولة من هاتف إلى آخر ببضع نقرات بسيطة حتى إن كان الهاتف القديم يحمل علامة تجارية أخرى.

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