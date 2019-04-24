تعرف على مزايا الأداء المتفوق فى هاتف HUAWEI P30 Pro

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة هواوي عن مميزات مهمة لهاتفها الجديد هواوي P30 Pro نستعرضها فيما يلي:

• مزود برقاقة كيرين 980 المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

• بطارية طويلة الأمد بسعة 4200 ميلي.

• شاحن سوبر تشارج 40 واط وهو قادر على شحن البطارية بنسبة 70% خلال 30 دقيقة.

• ميزة الشحن العكسى اللاسلكى لشحن الهواتف الأخرى التى تدعم هذة التقنية.

• مقاوم للمياة والأتربة بمعيار IP68.

• تقنية الشاشة الصوتية التى تعمل على بث الصوت عبر الشاشة ما يتيح الاستغناء عن سماعة المكالمات العلوية ويقدم مساحة أكبر لعرض المحتوى.