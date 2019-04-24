تعرف على مزايا الأداء المتفوق فى هاتف HUAWEI P30 Pro

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كشفت شركة هواوي عن مميزات مهمة لهاتفها الجديد هواوي P30 Pro نستعرضها فيما يلي:
 
مزود برقاقة كيرين 980 المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
بطارية طويلة الأمد بسعة 4200 ميلي. 
شاحن سوبر تشارج 40 واط وهو قادر على شحن البطارية بنسبة 70% خلال 30 دقيقة.
ميزة الشحن العكسى اللاسلكى لشحن الهواتف الأخرى التى تدعم هذة التقنية. 
مقاوم للمياة والأتربة بمعيار IP68. 
تقنية الشاشة الصوتية التى تعمل على بث الصوت عبر الشاشة ما يتيح الاستغناء عن سماعة المكالمات العلوية ويقدم مساحة أكبر لعرض المحتوى.  
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