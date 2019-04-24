تعرف على مزايا الأداء المتفوق فى هاتف HUAWEI P30 Pro

كشفت شركة هواوي عن مميزات مهمة لهاتفها الجديد هواوي P30 Pro نستعرضها فيما يلي:
• مزود برقاقة كيرين 980 المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
• بطارية طويلة الأمد بسعة 4200 ميلي.
• شاحن سوبر تشارج 40 واط وهو قادر على شحن البطارية بنسبة 70% خلال 30 دقيقة.
• ميزة الشحن العكسى اللاسلكى لشحن الهواتف الأخرى التى تدعم هذة التقنية.
• مقاوم للمياة والأتربة بمعيار IP68.
• تقنية الشاشة الصوتية التى تعمل على بث الصوت عبر الشاشة ما يتيح الاستغناء عن سماعة المكالمات العلوية ويقدم مساحة أكبر لعرض المحتوى.
تعرف على مزايا الأداء المتفوق فى هاتف #HUAWEIP30Pro https://t.co/XeMXcyTbml@HuaweiArabia #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qIoDOPeHi5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 24, 2019