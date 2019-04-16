تعرف على أهم مميزات هاتف «هواوي P30 Pro»

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الكثير من الإنتظار كشفت شركة هواوي عن أحد أفضل هواتفها لعام 2019 وهو هواوي بي 30 برو Huawei P30 Pro من الفئة الرائدة.

ونذكر فيما يلي أهم مميزات الهاتف الذكي:

1. كاميرا رباعية جديدة من لايكا لالتقاط صور وفيديوهات رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة

2. بطارية كبيرة بقيمة 4200 مللي أمبير مع شاحن سوبر تشارج وهو قادر على شحن البطارية بنسبة 70 بالمئة من طاقتها الكاملة خلال 30 دقيقة

3. ميزة الشحن العكسي اللاسلكي التي تحول الهاتف إلى جهاز تخزين للطاقة ليقوم بشحن الهواتف الأخرى والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية التي تدعم هذه التقنية

4. ذاكرة رام بسعة 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 غيغابايت

5. خاصية فتح الشاشة عن طريق حساس بصمة الإصبع المدمج والمحسن