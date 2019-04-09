بالفيديو.. تعرف على أهم مميزات الهاتف الذكى هواوي P30 Pro!

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  • البيان الإلكتروني
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يعتبر الهاتف Huawei P30 Pro واحداً من أفضل الهواتف من حيث الكاميرات إذ تم تزويده  بزوم فائق وكاميرا رباعية من لايكا، تعرف فيما يلي على مواصفات الهاتف الذكي و سعره و مميزاته..
- الهاتف مزود بعدسة سوبر زوم توفر إمكانية التكبير بزووم هجين يبلغ 10 مرات و50 مرة من التكبير الرقمي. 
- ميزة تسجيل الفيديو دوال فيو (المشهد المزدوج) على كاميرتين في آن واحد.  
- نمط التصويرالليلي لالتقاط صور ومقاطع رائعة فيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. 
- يتوفر الحجز المسبق حتى 11 أبريل وسيحصل المستخدمين على هدايا بقيمة 1299 درهماُ منها ساعة Huawei Watch GT وخدمة شخصيات مهمة، وضمان ضد تلف الشاشة لمدة ستة شهور. 

 

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