بالفيديو.. تعرف على أهم مميزات الهاتف الذكى هواوي P30 Pro!

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر الهاتف Huawei P30 Pro واحداً من أفضل الهواتف من حيث الكاميرات إذ تم تزويده بزوم فائق وكاميرا رباعية من لايكا، تعرف فيما يلي على مواصفات الهاتف الذكي و سعره و مميزاته..

- الهاتف مزود بعدسة سوبر زوم توفر إمكانية التكبير بزووم هجين يبلغ 10 مرات و50 مرة من التكبير الرقمي.

- ميزة تسجيل الفيديو دوال فيو (المشهد المزدوج) على كاميرتين في آن واحد.

- نمط التصويرالليلي لالتقاط صور ومقاطع رائعة فيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- يتوفر الحجز المسبق حتى 11 أبريل وسيحصل المستخدمين على هدايا بقيمة 1299 درهماُ منها ساعة Huawei Watch GT وخدمة شخصيات مهمة، وضمان ضد تلف الشاشة لمدة ستة شهور.