بالفيديو.. تعرف على أهم مميزات الهاتف الذكى هواوي P30 Pro!

يعتبر الهاتف Huawei P30 Pro واحداً من أفضل الهواتف من حيث الكاميرات إذ تم تزويده بزوم فائق وكاميرا رباعية من لايكا، تعرف فيما يلي على مواصفات الهاتف الذكي و سعره و مميزاته..
- الهاتف مزود بعدسة سوبر زوم توفر إمكانية التكبير بزووم هجين يبلغ 10 مرات و50 مرة من التكبير الرقمي.
- ميزة تسجيل الفيديو دوال فيو (المشهد المزدوج) على كاميرتين في آن واحد.
- نمط التصويرالليلي لالتقاط صور ومقاطع رائعة فيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- يتوفر الحجز المسبق حتى 11 أبريل وسيحصل المستخدمين على هدايا بقيمة 1299 درهماُ منها ساعة Huawei Watch GT وخدمة شخصيات مهمة، وضمان ضد تلف الشاشة لمدة ستة شهور.
بالفيديو.. تعرف على أهم مميزات الهاتف الذكى Huawei P30 Pro!https://t.co/FoHrgowFGN@HuaweiArabia #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jQbpzRzULa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2019