هواوي تطلق هواتف P30 بكاميرا خارقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتف HUAWEI P30 التي تحتوي على كاميرا خارقة خلال حفل في حديقة البرج مؤخرا .

وتمثل سلسلة هواتف "هواوي P30" أحدث هواتف الكاميرا فهي مزودة بابتكارات متفوقة مثل حساس سوبر سبكترم من هواوي وعدسة سوبر زوم (SuperZoom) .

إلى ذلك قال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: « حجزت سلسلة هواتف "هواوي P30" مكانها في الطليعة في مجال ابتكارات التصوير الفوتوغرافي. وبإطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P30، انطلقت هواوي لتغير قواعد التصوير الفوتوغرافي وأخذها إلى أبعاد غير مسبوقة. وبتطويرنا لمزايا مبتكرة مثل حساس سوبر سبكتروم من هواوي وعدسة سوبر زوم سنقدم لمستخدمي هواتفنا تقنيات استثنائية في مجالي التصوير الفوتوغرافي والفيديو أيضاً.»

وقالت هواوي إنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف "هواوي P30" كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمي تطبيق سناب شات من الانغماس في المزيد من التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30.

كاميرا رباعية

وحصلت كاميرا هاتف "هواوي P30 برو" على التصنيف الأعلى حسب معايير DxOMark مع معدل بلغ 112. ويحتوي هاتف "هواوي P30 برو" على كاميرا رباعية جديدة من لايكا في الجهة الخلفية من الجهاز، تتضمن كاميرا رئيسة بدقة 40 ميغابكسل مع حساس سوبر سبكتروم الثوري 1/1.7، وعدسة تصوير واسع للغاية 20 ميغابكسل، وكاميرا 8 ميغابكسل للتصوير البعيد وكاميرا تايم أوف فلايت.

أما الكاميرا الأمامية فتلتقط صور سيلفي بدقة 32 ميغابكسل .

ويقدم الهاتف "هواوي P30 برو" طريقة جديدة لتصوير مقاطع الفيديو وعرضها، تدعى ميزة تصوير الفيديو دوال فيو (المشهد المزدوج) والتي تعتمد على تسجيل الفيديو على كاميرتين في آن لالتقاطه بزاويتين مختلفتين. تنقسم الشاشة إلى نصفين: يظهر النصف السفلي التقاط الفيديو بكاميرا زاوية التصوير العريضة، ويعرض النصف العلوي لقطات الكاميرا المقربة. وبهذا تتمكن من تسجيل الأحداث الكبرى مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية بطريقة فريدة، إذ تستطيع ضبط مستويات تقريب الصورة كما تريد.

ويتضمن الهاتف HUAWEI P30 Pro على بطارية كبيرة عالية القدرة بقيمة 4200 مللي أمبير تدعم الشحن عبر الشاحن السلكي القوي سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، وهو قادر على شحنها بنسبة 70 بالمئة من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقةوكذلك الشحن اللاسلكي العكسي ما يتيح للجهاز العمل كمصدر طاقة للأجهزة الإلكترونية التي تدعم الشحن اللاسلكي.