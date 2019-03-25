آبل تكشف عن مجموعة مميزة من الخدمات الجديدة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت أبل عملاق التكنولوجيا عن مجموعة من الخدمات الجديدة من بينها خدمة اخبارية وتصفح مجلات مدفوعة، وبطاقة ائتمان رقمية وحقيقية، وخدمة فيديو حسب الطلب مثل نتفلكس، وخدمة ألعاب مدفوعة، وغيرها.

وأعلنت آبل عن خدمتها الاخبارية الجديدة التي تعرض ليس فقط الأخبار بل أيضاً المجلات حيث تتيح تصفح أكثر من 300 مجلة مختلفة من طيف واسع من التصنيفات، سيتم عرض المجلات عبر Apple News+ من خلال تبويب جديد يظهر في تطبيق الاخبار يدعى News+.

وتتوفر خدمة Apple News+ للاشتراك برسوم شهرية 9.99 دولارات لتتيح للمستخدم تصفح كامل المحتوى من المجلات والمواقع الاخبارية والخدمة متاحة للاشتراك منذ اليوم مع تقديم شهر تجريبي مجاني بحسب عالم التقنية.

وتحدث تيم كوك عن خدمة الدفع Apple Pay حيث أجرت حتى اليوم أكثر من 10 مليارات عملية دفع من خلالها.

و أعلنت آبل عن خدمة بطاقة الائتمان Apple Card حيث يتم الاشتراك فيها من خلال الآيفون لتحصل على نسخة رقمية من البطاقة خلال دقائق لتبدأ باستخدامها حيث تتميز بإزالة رسوم الاستخدام وخفض معدلات الفائدة وتعزيز الحماية.

وخدمة Apple Card متاحة في كل دولة تدعم خدمة آبل باي – والتي ستصل نهاية السنة إلى 40 دولة – ويتم الوصول إليها من تطبيق المحفظة وتوفر مزايا تتبع الإنفاق.

وستتوفر أيضا بطاقة ائتمان معدنية ملموسة لكنها لن تتضمن المعلومات التقليدية التي نراها في البطاقات المشابهة مثل تاريخ الانتهاء ورقم CVV أو التوقيع.

و أعلنت آبل عن Daily Cash وهي ببساطة مبالغ نقدية تعيدها إليك مع كل إنفاق جديد يومياً. وحددت آبل 2% من إجمالي إنفاقك لتعيده إليك إن تم الدفع رقمياً، ويمكنك استخدام هذا المبالغ بإعادة شراء المنتجات أو إرساله لأصدقائك. وإن اشتريت شيء ما من آبل فإنها ستعيد لك 3% من المبلغ. أما لو استخدمت البطاقة الحقيقية الملموسة فإنها ستعيد لك 1% فقط.

وتتميز بطاقة ائتمان آبل أنه ليس عليها رسوم استخدام دولية أو رسوم تأخير أو رسوم اشتراك.

ويتم إنشاء رقم خاص بالبطاقة لكل جهاز ويتم تخزين الرقم وأرقام PIN الاخرى بحماية بصمة الأصبع والوجه.

كما أعلنت آبل عن خدمة Arcade وهي خدمة لعب مدفوعة باشتراكات ومتاحة على الهواتف الذكية والحواسب وحتى غرف المعيشة.

وتوفر الخدمة إمكانية الوصول واللعب بأكثر من مئة لعبة حصرية فور إطلاقها لن تراها في أي مكان آخر. وسيمكن اللعب بهذه الألعاب على آيفون، آيباد، ماك و تلفزيون آبل وستكون كلها قابلة للعب بدون الحاجة للاتصال بالانترنت، كما أنها لا تدعم تعدد اللاعبين، ولن تعرض فيها إعلانات أو مشتريات مدفوعة.

وحصل تطبيق تلفاز آبل على تحديثات كبيرة أضافت دعم خدمات هولو و بلايستيشن وقسم خاص للمحتوى الموجه للأطفال حيث يتم اختيار برامجه وأفلامه بشكل يدوي.

كما أعلنت آبل رسمياً عن خدمتها للفيديو حسب الطلب آبل تي في بلس حيث سيتاح فيها محتوى حصري خاص بالشركة وتعاونت آبل مع أسماء كبيرة في هوليوود من ممثلين ومخرجين مثل ستيف سبيلبيرغ ومشاهير مثل أوبرا وينفري لإنتاج أعمال خاصة بخدمتها.